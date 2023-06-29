Зеедорф о Хабибе: «Я бы добился большего в клетке, чем он на поле, потому что у меня бы больше не было мяча между ног!»

Кларенс Зеедорф считает, что был бы успешнее как боец, чем Хабиб Нурмагомедов в футболе.

«Я бы добился большего, потому что не было бы мяча, которым нужно управлять! Быстрое мышление, чтение соперника и принятие решений – это нас объединяет.

Мы оба старались предугадывать: он в клетке, а я на поле. Он не любил, когда его били, поэтому всегда думал быстро и действовал быстро.

Даже если бы у меня было такое телосложение, я бы старался избегать физических контактов.

Чтобы избегать этого, нужно читать соперника и быть быстрым на ногах, быстро думать», – сказал четырехкратный победитель Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф.

Зеедорф выложил фото с Хабибом: «Приятно пересечься со своим братом»