Зеедорф о Хабибе: «Я бы добился большего в клетке, чем он на поле, потому что у меня бы больше не было мяча между ног!»
Кларенс Зеедорф считает, что был бы успешнее как боец, чем Хабиб Нурмагомедов в футболе.
«Я бы добился большего, потому что не было бы мяча, которым нужно управлять! Быстрое мышление, чтение соперника и принятие решений – это нас объединяет.
Мы оба старались предугадывать: он в клетке, а я на поле. Он не любил, когда его били, поэтому всегда думал быстро и действовал быстро.
Даже если бы у меня было такое телосложение, я бы старался избегать физических контактов.
Чтобы избегать этого, нужно читать соперника и быть быстрым на ногах, быстро думать», – сказал четырехкратный победитель Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф.
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