Зеедорф о Хабибе: «Я бы добился большего в клетке, чем он на поле, потому что у меня бы больше не было мяча между ног!»

Теги Милан Кларенс Зеедорф сборная Нидерландов по футболу серия А Италия Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Кларенс Зеедорф считает, что был бы успешнее как боец, чем Хабиб Нурмагомедов в футболе.

«Я бы добился большего, потому что не было бы мяча, которым нужно управлять! Быстрое мышление, чтение соперника и принятие решений – это нас объединяет.

Мы оба старались предугадывать: он в клетке, а я на поле. Он не любил, когда его били, поэтому всегда думал быстро и действовал быстро.

Даже если бы у меня было такое телосложение, я бы старался избегать физических контактов.

Чтобы избегать этого, нужно читать соперника и быть быстрым на ногах, быстро думать», – сказал четырехкратный победитель Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф.

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12 комментариев

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Los Galácticos
Да что ты, черт побери, такое несешь!
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АРТУР АЛИЕВ
Кларенс был офигенным футболистом. Жаль , что играл в командах, за которые я не болею)
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Tydeus
Спортс такой спортс: ball between legs to manage – в данном случае футбольный мяч под ногами, который нужно вести. Главное кликбейт
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Assi Shamyradow
Бухнул выговорился
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Roman Roman
это он точно про мяч?
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Peter Parker
«Хорошему бойцу мяч не помеха» - Шамар Николсон.
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Халид Бин Валид
Зеедорф-Кличко
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Direct free kick
Хабиб гордость России!
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Игнат Егоров
Что за йню я прочитал!?
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Adam Almurzaev
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Кларенс был офигенным футболистом. Жаль , что играл в командах, за которые я не болею)
Лупил он конечно мяч будь здоров. Правда часто мимо, но сила удара жесть.
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Xm.md
Ответ Tydeus
Спортс такой спортс: ball between legs to manage – в данном случае футбольный мяч под ногами, который нужно вести. Главное кликбейт
Так это у тебя в голове проблемы. Я правильно понял что он имел в виду, даже с учетом того, что переведено через гугл переводчик
+2
-2
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Tydeus
Ответ Xm.md
Так это у тебя в голове проблемы. Я правильно понял что он имел в виду, даже с учетом того, что переведено через гугл переводчик
Это не заголовок оригинальной статьи, это даже не главная её мысль
+2
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