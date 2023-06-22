Хабиб Нурмагомедов подарит $5 тысяч победителю чемпионата России по вольной борьбе

Хабиб Нурмагомедов вручит денежный бонус победителю чемпионата России по вольной борьбе.

Евгений Жербаев, победитель чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг, получит от $5 тысяч.

В финальной схватке Жербаев победил Иналбека Шериева со счетом 9:1.

Турнир проходит в Каспийске (Дагестан) и завершится 24 июня.

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