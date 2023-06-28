Перейра подарил Тейшейре мотоцикл. Гловер поблагодарил Алекса: «Поэтан дал мне больше, чем я ему»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Гловер Тейшейра поблагодарил Алекса Перейру за подаренный мотоцикл.

«Какой удивительный подарок от Поатана. Я думаю, что Алекс помог мне больше, чем я ему. Когда Перейра пришел ко мне, я увидел его потенциал и сказал ему, что однажды он станет чемпионом, и все, чего я хотел – это быть частью его пути.

Его победа была для меня всем. Но когда ты ничего не ждешь, вселенная дает нам больше, чем мы заслуживаем. Спасибо тебе, мой друг!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Гловер Тейшейра.

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