Бетербиев объявил о бое с Каллумом Смитом: «Увидимся 19 августа»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев назвал дату поединка с Каллумом Смитом.

«Ассаламу Алейкум, друзья! Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит – обязательный претендент на титул WBC.

Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса. Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что все пройдет как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», – написал Артур Бетербиев в соцсетях.

Артур Бетербиев – чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF.

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом пройдет в Канаде

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7 комментариев

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vital_23
А как же Бивол...?! Опять разводят? Ну это не по пацански уже
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LaffyTaffy
бой с мешком
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BananaMantana
вынесет Смита. в апсет не верю
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Da prozecutor
Де Ла Хойя сцыканул? Каллум уже пробитый. Для чистого панчера Бетера легкая прогулка.
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ZlomSpb
Ответ LaffyTaffy
бой с мешком
отнюдь. Достойный соперник. Назови мне хотя бы еще двоих, кроме Бивола, кто не мешок в сравнении с БТР? в его весе само собой.
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HALIF
Ответ vital_23
А как же Бивол...?! Опять разводят? Ну это не по пацански уже
Он же дерётся с Канело
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