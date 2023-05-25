Бетербиев объявил о бое с Каллумом Смитом: «Увидимся 19 августа»

Артур Бетербиев назвал дату поединка с Каллумом Смитом.

«Ассаламу Алейкум, друзья! Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит – обязательный претендент на титул WBC.

Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса. Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что все пройдет как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», – написал Артур Бетербиев в соцсетях.

– чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF.

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом пройдет в Канаде