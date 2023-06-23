Дацик проиграл Жасланову решением большинства судей
В Алматы (Казахстан) состоялся турнир Ural FC, в соглавном событии которого прошел бой в тяжелом весе по правилам бокса между Вячеславом Дациком и Галымжаном Жаслановым.
Бой продлился все три раунда и закончился победой Жасланова решением большинства судей (30-28, 29-29, 28-29).
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Это бой как раз можно назвать "Как земля"
Весь бой казах носился по рингу на задней передаче, упал 1 раз, да он попадал тоже, но тут максимум ничья, но не его победа. Очередное судейство в пользу своего земляка.