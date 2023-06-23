Дацик проиграл Жасланову решением большинства судей

Теги тяжелый вес (MMA) Вячеслав Дацик Ural FC Бокс/MMA/UFC

В Алматы (Казахстан) состоялся турнир Ural FC, в соглавном событии которого прошел бой  в тяжелом весе по правилам бокса между Вячеславом Дациком и Галымжаном Жаслановым.

Бой продлился все три раунда и закончился победой Жасланова решением большинства судей (30-28, 29-29, 28-29).

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8 комментариев

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Злой Руся
Чушь! Казаху дай волю он бы домой убежал ))
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Timofey Curtis
Судили по правилам бега
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MaitreML
дацик машина! канан "помидора" яруз помидора
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садвакасов ержан
Позорище а не судейство ,мне стыдно за Казахстан
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ЛТМ
Как-то сидели на губе Поехавший и Братишка и Поехавший сказал, что его как-то раз заставили сожрать гамно и Братишка поинтерсовался у него, - ну и как гамно, вкусно, на что поехавший ответил - Гамно? Ну, как земля.

Это бой как раз можно назвать "Как земля"

Весь бой казах носился по рингу на задней передаче, упал 1 раз, да он попадал тоже, но тут максимум ничья, но не его победа. Очередное судейство в пользу своего земляка.
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TiNO
А вы коэффициенты видели?)) На Дацика 1,25. На казаха 3,9))
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sanek maloi
Овощебаза, мамбеты своих не здают(
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Алексей Иванов
Казах бегал весь бой и был в нокдауне
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