Дацик проиграл Жасланову решением большинства судей

В Алматы (Казахстан) состоялся турнир , в соглавном событии которого прошел бой в тяжелом весе по правилам бокса между и Галымжаном Жаслановым.

Бой продлился все три раунда и закончился победой Жасланова решением большинства судей (30-28, 29-29, 28-29).

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