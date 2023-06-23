Маск будет драться с Цукербергом, несмотря на запрет матери: «Я разобью ему лицо, устал от коммунизма»

Илон Маск ответил матери, которая запретила ему драться с Марком Цукербергом.

«Дорогая мама. Знаю, что ты любишь меня, но я должен драться с Цуком. Я разобью ему лицо, чтобы мы смогли освободиться от Фейсбука. Я устал от коммунизма, это бой за свободу», – написал в соцсетях Илон Маск.

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