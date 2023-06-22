Денис Лебедев: «За время проекта на ТНТ сбросил 11 кг. От недоедания были звездочки в глазах»

Теги Денис Лебедев бокс Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев потерял 11 кг веса за время съемок «Новых звезд в Африке».

– Что на вас сказалось сильнее всего?

– Голод, к которому я в конце проекта даже привык. Постоянное чувство голода не было чем-то особенным, даже стал про него забывать. За время проекта сбросил 11 кг, но у меня было много лишнего веса. Вода была в полном достатке. Без нее человеку гораздо сложнее, чем без еды.

Сначала было тяжело, что не хватало еды, а потом… Знаете, человек ко всему привыкает. Впервые в жизни от недоедания появилась такая слабость, что были звездочки в глазах, оранжевые круги, пятна. Даже немного качало. Понимал, что умереть нам не дадут, да и не было такого состояния, что умру, – сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

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3 комментария

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BAI
До сих пор вспоминаю его разбитую морду похожую на Бендера. Отвратительный человечишка
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MihuS
А оказалось на тнт, что Денис, как человек-то- 💩💩💩
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