Денис Лебедев: «Мне в жизни наш президент лично помог. Поддержал после тяжелого боя в 2013-м»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал, почему поддерживает президента России Владимира Путина.

— Вы член «Команды Путина» и Народного фронта. Это ваш собственный выбор?

— Да, это моя гражданская позиция. Мне в жизни наш Президент лично помог. Позвонил мне в мае 2013 года после тяжелого боя с панамцем Гильермо Джонсом, в котором я получил травму, поддержал меня, сказал, что сделает все, чтобы помочь. Не волнуйся, говорит, ты мужчина. Это во-первых.

А во-вторых, спустя пять лет на выставке нанотехнологий в Екатеринбурге у меня была встреча с Путиным. Думал, что сказать Президенту. И мне ничего в голову не пришло, что сказать.

Владимир Владимирович, говорю: пять лет назад вы позвонили мне в больницу и поддержали меня. Теперь мне представилась возможность лично вас поблагодарить. И мне было очень приятно.

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