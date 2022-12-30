Денис Лебедев: «Мне в жизни наш президент лично помог. Поддержал после тяжелого боя в 2013-м»

Теги Владимир Путин первый тяжелый вес Денис Лебедев бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал, почему поддерживает президента России Владимира Путина.

— Вы член «Команды Путина» и Народного фронта. Это ваш собственный выбор?

— Да, это моя гражданская позиция. Мне в жизни наш Президент лично помог. Позвонил мне в мае 2013 года после тяжелого боя с панамцем Гильермо Джонсом, в котором я получил травму, поддержал меня, сказал, что сделает все, чтобы помочь. Не волнуйся, говорит, ты мужчина. Это во-первых.

А во-вторых, спустя пять лет на выставке нанотехнологий в Екатеринбурге у меня была встреча с Путиным. Думал, что сказать Президенту. И мне ничего в голову не пришло, что сказать.

Владимир Владимирович, говорю: пять лет назад вы позвонили мне в больницу и поддержали меня. Теперь мне представилась возможность лично вас поблагодарить. И мне было очень приятно.

Денис Лебедев про российский футбол: «С этим нужно заканчивать»

Лебедев – о возобновлении карьеры: «Возвращение на единичный поединок не исключено»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<=Ubriaco_Belloccio=>
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сколько пулевых и сколько осколочных в том бою получил, десантник?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bibendum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А чего этот десантник не на передовой? Там такие нужны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Путман
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так тоже помоги своему президенту, не отсиживайся на диване, патриот! Дуй в окоп под Бахмут. А то все вы только на словах рвать готовы за вождя.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так он помог или как с пенсиями?и прочим,прочим,прочим...............
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как мало человеку надо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отблагодари. Какие проблемы?
Берет носишь-вперед.
Военкомат ждёт
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий