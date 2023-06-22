Лебедев – об участии в шоу на ТНТ: «Езжу в детские дома, на Донбасс, к военным. Захотелось разгрузиться, как в отпуске»

Теги Денис Лебедев бокс Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев объяснил, почему решил поучаствовать в шоу «Звезды в Африке».

– Мы рассказывали о выпусках с вашим участием на Sports.ru. В комментариях было много критики: «Что он там забыл?» Что ответите?

– Я настолько устал от настоящей жизни, что захотелось поменять картинку. Каждый день что-то делаю: куда-то еду, кого-то спасаю, кому-то помогаю, открываю спортзал, езжу в детские дома, на Донбасс, в больницу к детям или военным. Захотелось разгрузиться. Если позволите, это как отпуск.

Спасибо ТНТ, что дали такой шанс. У меня это получилось. Хапнул новых эмоций, узнал себя с другой стороны. Парадокс, но теперь больше верю людям. Был момент, когда думал, что развивается шизофрения – такое недоверие ко всем. Но один раз убедился, что это не так, второй раз. Потом сам себе сказал: «Ты гонишь? Успокойся. Это нормальные люди».

– Вам много писали зрители?

– Сейчас как боксера узнают меньше, чем по шоу. Например, был в Краснодаре в детском спортивном лагере. На зарядку пришло около 150 человек. Начал так: «Поднимите руки те, кто знает меня как боксера». Подняли человек 50.

Потом: «А кто знает меня как участника «Новых звезд в Африке»?» Вжух – волна. Говорю: «Я понял», – сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

«Думал, что развивается шизофрения». Интервью с Денисом Лебедевым, который ел жуков на шоу в Африке

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3 комментария

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Мага осторожный
Ещё бы Минеева прихватил, тому тоже в отпуск пора, тоже всё куда-то ездит, кого-то спасает...
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BAI
Популисты и хайпожоры наживаются на горе людей. Все прям такие правильные стали. Противно читать
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Olga.t
Смотрела несколько серий этого шоу.
Денис показался бесхитростным человеком, но не умным, в ситуации с голосованием просто тупил))
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