RCC Hard 2: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги RCC Кулачные бои Олег Фомичев Бокс/MMA/UFC

30 июня в Екатеринбурге состоится турнир RCC Hard 2. В главном событии пройдет поединок между Олегом Фомичевым и Асылжаном Бакытжанулы.

Где и во сколько смотреть RCC Hard 2?

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале UDAR.

Кард RCC Hard 2

Помимо Фомичева и Бакытжанулы в Екатеринбурге подерутся:

  • Юрий Бухаров vs Даниил Рябов;
  • Артем Зиновьев vs Вячеслав Мещеркин;
  • Андрей Саратов vs Илья Симонов;
  • Вадим Нуриев vs Марк Цитцер.

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