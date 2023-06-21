RCC Hard 2: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

30 июня в Екатеринбурге состоится турнир RCC Hard 2. В главном событии пройдет поединок между Олегом Фомичевым и Асылжаном Бакытжанулы.

Где и во сколько смотреть RCC Hard 2?

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале UDAR.

Кард RCC Hard 2

Помимо Фомичева и Бакытжанулы в Екатеринбурге подерутся: