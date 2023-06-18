Асылжанулы проведет бой на голых кулаках в RCC

RCC HARD 30 июня проведет второй турнир лиги на голых кулаках.

Хэдлайнерами турнира станут суперзвезда кулачки Олег Фомич Фомичев и набирающий обороты боец ММА Асылжан Бакытжанулы.

Бакытжанулы провел несколько боев в RCC, успел разделить клетку с Иваном Штырковым и создать максимальное количество проблем Уральскому Халку, а позже удивил всех в кикбоксинге, где провел зарубу с Арсением Смирновым — так что решение смогли принять только судьи.

Как результат — после этого поединка Асылжан может не просто дебютировать в кулачке, а стать одним из самых быстро набирающих обороты бойцов СНГ на голых кулаках.

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