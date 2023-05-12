Асылжан Бакытжанулы о бое в RCC: «Хочу драться чаще, поэтому сразу дал согласие»

Казахстанский боец ММА Асылжан Бакытжанулы рассказал о бое в лиге RCC по правилам кикбоксинга:

«Менеджеры также вели переговоры с лигой UAE Warriors, но я не хочу простаивать, в ожидании боя. Хочу драться чаще, поэтому как поступило конкретное предложения, сразу дал согласие. Если говорить откровенно, то не знаю: почему в лиге решили провести поединок по правилам кикбоксинга.

Когда мне позвонил менеджер и сказал, что приглашают выступить по правилам этого вида единоборств, то я долго не раздумывал. Мне это интересно: получаешь новый опыт, определенную психологическую разгрузку. Мы до этого с менеджером обсуждали, что мне кроме ММА мне интересны еще выступления по правилам кикбоксинга и бокса. Поэтому сомнений никаких даже не возникло. Соперник – хороший боец. Он – из местных. Насколько я знаю Арсений Смирнов – из команды «Архангел Михаил». В основном дрался по ММА, рекорд у него хороший, с серьезными соперниками бился. Он базовый ударник, я его бои по ММА смотрел, россиянин предпочитает драться в стойке. Слабые или сильные стороны назвать не могу, во время поединка все увидим.

В ММА он дрался в среднем весе, а сейчас у нас будет бой в промежуточной весовой категории. Поэтому мое преимущество в силе, в весе, в размахе. Именно эти факторы могут сыграть решающую роль в бою по правилам кикбоксинга»

Бой пройдет 13 мая.

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