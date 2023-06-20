Сергей Харитонов: «Думаю, во второй половине осени подерусь в Bellator»

Теги MMA Сергей Харитонов Тайрон Спонг Bellator Бокс/MMA/UFC

Сергей Харитонов заявил, что его следующий бой пройдет осенью.

«У меня до сих пор действует контракт с Bellator. Думаю, во второй половине осени у меня там пройдет бой. Конкретных имен пока нет», – заявил боец MMA Сергей Харитонов.

В последнем бою по правилам ММА Харитонов победил кикбоксера Тайрона Спонга. Поединок состоялся в январе 2022 года.

Всего в активе россиянина 32 победы и восемь поражений. Два боя были признаны несостоявшимися.

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Закончились денежки, а пора новую сумочку покупать подруге корешка
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