Сергей Харитонов: «Думаю, во второй половине осени подерусь в Bellator»
Сергей Харитонов заявил, что его следующий бой пройдет осенью.
«У меня до сих пор действует контракт с Bellator. Думаю, во второй половине осени у меня там пройдет бой. Конкретных имен пока нет», – заявил боец MMA Сергей Харитонов.
В последнем бою по правилам ММА Харитонов победил кикбоксера Тайрона Спонга. Поединок состоялся в январе 2022 года.
Всего в активе россиянина 32 победы и восемь поражений. Два боя были признаны несостоявшимися.
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