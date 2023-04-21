Тренер Харитонова: «У Сергея есть предложение от Bellator»

Сергей Харитонов может вернуться в Bellator.

«Я уезжал из Таиланда, а Сергей туда как раз прилетел и начал втягивающий сбор, пригласил хорошего тренера по ОФП. Он потихоньку набирает обороты. Есть несколько предложений, одно из них от Bellator подраться в этом году. Возможно, даже летом.

Сергей на всякий случай начал тренироваться и входить в форму. В июне или июле мы начнем серьезный подготовительный сбор, будем знать информацию, какого числа и где будет поединок», – сказал тренер Сергея Харитонова Руслан Кривуша.

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