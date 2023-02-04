Сергей Харитонов: «Верю ли я в победу Федора? Я реалист»

Тяжеловес Сергей Харитонов оценил шансы Федора Емельяненко в бою с на 290.

«Шансы Федора на победу? Даже не думал об этом. Каждый хочет уйти победителем.

Верю ли в победу Федора? Я реалист. Все зависит от настроя и подготовки», – сказал Харитонов.

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