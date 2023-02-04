Сергей Харитонов: «Верю ли я в победу Федора? Я реалист»

Теги MMA Сергей Харитонов Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Сергей Харитонов оценил шансы Федора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером на Bellator 290.

«Шансы Федора на победу? Даже не думал об этом. Каждый хочет уйти победителем.

Верю ли в победу Федора? Я реалист. Все зависит от настроя и подготовки», – сказал Харитонов.

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Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Кто победит в реванше?
10315 голосов
Федор
59%
Федор Емельяненко
Бейдер
41%
Райан Бейдер

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5 комментариев

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Andrey Ivanov
Ответ Фикиск Фусов
Харитон опущен и его словам цена - ноль
Так и есть
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фикиск Фусов
Харитон опущен и его словам цена - ноль
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
харитонов в тебя давно никто не верит
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaasJT
Его вообще после той ситуации зашкварной кто-то всерьез воспринимает?!!! Зачем брать интервью у этого «человека»?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
Ответ "Я реалист" - допускает любой исход поединка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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