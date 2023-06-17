Немков – о следующем бое: «Поговорю с Bellator, организация объявит о моих планах»

Вадим Немков ответил на вопрос о следующем бое в Bellator.

«Для себя и для команды я сделал еще одну защиту пояса, остался чемпионом мира и одним из лучших полутяжей.

Возвращение в клетку? Пока не могу сказать. Подождем пару дней, пока эмоции улягутся. Поговорим с организацией, она объявит о моих планах», – сказал .

Немков защитил пояс Bellator на глазах Федора: уничтожил 46-летнего Ромеро, но выступил спорно