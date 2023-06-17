Немков – о бое с Ромеро: «Думал, что в конце второго раунда Йоэль поплыл, но он играл»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Немков - Ромеро Bellator 297 Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков поделился мыслями о бое против Йоэля Ромеро.

«Меня очень удивила его крепкая голова. Было столько акцентированных попаданий, которые я почувствовал через перчатку и тейп костью.

В конце второго раунда я подумал, что Ромеро поплыл, но потом понял, что он играет. Поэтому я не велся на его провокации», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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2 комментария

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il buono
Вадим провёл отличный бой. Был наголову лучше Ромеро. Бой провёл по-умному. При это не бегал, а шёл вперёл и давил. Собственно, если бы не у Ромеро не было бы такой аномальной держалки, он бы уснул в первых двух раундах. На держалке и провёл весь бой, да и всю карьеру собственно.

Еще удивительно, что в своей огромной непонятной любви к Ромеро, большинство пользователей даже не заметило грязного трюка Ромеро, когда он пропускал в жбан и начал сигнализировать судье о тычке в глаз. Для Йоэля это нормально, он всегда был грязным бойцом. Тим Кеннеди подтвердит
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Фрэнк Канистра
Для Вадима изначально плохой бой: победил бы уверенно Ромеро - все сказали ну победил старика, ожидаемо и ничего особенного, победил бы неуверенно (а тут он как раз пустил плюху и был потрясен) - все сказали ну победил старика, еще и спорно и неуверенно. А если бы проиграл - то это вообще позор, при всем уважении к великолепному для своих лет Ромеро.
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