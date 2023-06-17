Немков – о бое с Ромеро: «Думал, что в конце второго раунда Йоэль поплыл, но он играл»
Вадим Немков поделился мыслями о бое против Йоэля Ромеро.
«Меня очень удивила его крепкая голова. Было столько акцентированных попаданий, которые я почувствовал через перчатку и тейп костью.
В конце второго раунда я подумал, что Ромеро поплыл, но потом понял, что он играет. Поэтому я не велся на его провокации», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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Еще удивительно, что в своей огромной непонятной любви к Ромеро, большинство пользователей даже не заметило грязного трюка Ромеро, когда он пропускал в жбан и начал сигнализировать судье о тычке в глаз. Для Йоэля это нормально, он всегда был грязным бойцом. Тим Кеннеди подтвердит