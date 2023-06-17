Немков – о бое с Ромеро: «Думал, что в конце второго раунда Йоэль поплыл, но он играл»

Вадим Немков поделился мыслями о бое против Йоэля Ромеро.

«Меня очень удивила его крепкая голова. Было столько акцентированных попаданий, которые я почувствовал через перчатку и тейп костью.

В конце второго раунда я подумал, что Ромеро поплыл, но потом понял, что он играет. Поэтому я не велся на его провокации», – сказал чемпион в полутяжелом весе .

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