Шавкат Рахмонов: «Макгрегор пожелал мне удачи перед боем с Джеффом Нилом»

Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о своих кумирах и рассказал о переписке с Конором Макгрегором.

– Есть ли звезда в спорте, с кем бы ты хотел увидеться?

– Нет. Как объяснить вам... Я уже не ребенок. В детстве хотел посмотреть на спортсменов с высокими достижениями – Майк Тайсон, Федор Емельяненко. Когда сам становишься спортсменом, это уже не интересно. Сам тоже почти достиг такого результата. Я сам по себе такой человек, который не интересуется.

– Кстати, на тебя в инстаграме подписан Макгрегор. Не писал он тебе что-то наподобие «good fight» после боев?

– Нет. Перед боем с Джеффом Нилом пожелал удачи, – сказал Рахмонов.

Напомним, Рахмонов в последнем бою победил Джеффа Нила удушающим в третьем раунде на UFC 285. Эта победа стала 17-й в карьере бойца (все – досрочно).

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