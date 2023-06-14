Бой Цзю и Окампо: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

В ночь на 18 июня на «Gold Coast Convention Centre» в Бродбич (Австралия) состоится бой временного чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю и мексиканца Карлоса Окампо.

Где смотреть и во сколько бой Цзю и Окампо?

Вечер бокса начнется 18 июня в 05:00 по московскому времени. Бой Цзю и Окампо в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции в 08:00 мск.

Кард турнира

Помимо Цзю и Окампо, на ринге встретятся:

  • Сэм Гудман (Австралия) – Рэйз Алим (США);
  • Джастин Фрост (Австралия) – Хассан Хадман (Австралия);
  • Хасели Хепи (Австралия) – Трой Пилчер (Австралия);
  • Вегас Ларфилд (Австралия) – Джанрил Кастино (Филиппины).

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