Бой Цзю и Окампо: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 18 июня на «Gold Coast Convention Centre» в Бродбич (Австралия) состоится бой временного чемпиона WBO в первом среднем весе и мексиканца Карлоса Окампо.

Где смотреть и во сколько бой Цзю и Окампо?

Вечер бокса начнется 18 июня в 05:00 по московскому времени. Бой Цзю и Окампо в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции в 08:00 мск.

Кард турнира

Помимо Цзю и Окампо, на ринге встретятся: