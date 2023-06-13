Ирина Алексеева: «Я слышала, что в семье Нуньес планируется пополнение. Через годик она вернется, когда закончатся деньги»

Ирина Алексеева считает, что Аманда Нуньес через год вернется в MMA.

«Я слышала новость, что в семье Аманды планируется пополнение. Вероятно, по этой причине она решила завязать с боями. Думаю, что через годик она вернется, когда закончатся деньги. Она ведь еще совсем не старая.

Холли Холм уже 41 год, а она на шесть боев контракт продлила. Я думаю, что Нуньес уже «наелась» боями, хотя, учитывая ее возраст, это довольно странно. Дерись и зарабатывай, не вижу смысла уходить», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.

11 июня Аманда Нуньес объявила о завершении профессиональной карьеры. На счету 35-летней бразильянки 23 победы и пять поражений.

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