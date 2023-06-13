Ирина Алексеева: «Я слышала, что в семье Нуньес планируется пополнение. Через годик она вернется, когда закончатся деньги»

Теги UFC MMA Аманда Нуньес Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева считает, что Аманда Нуньес через год вернется в MMA.

«Я слышала новость, что в семье Аманды планируется пополнение. Вероятно, по этой причине она решила завязать с боями. Думаю, что через годик она вернется, когда закончатся деньги. Она ведь еще совсем не старая.

Холли Холм уже 41 год, а она на шесть боев контракт продлила. Я думаю, что Нуньес уже «наелась» боями, хотя, учитывая ее возраст, это довольно странно. Дерись и зарабатывай, не вижу смысла уходить», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.

11 июня Аманда Нуньес объявила о завершении профессиональной карьеры. На счету 35-летней бразильянки 23 победы и пять поражений.

Аманда Нуньес победила Ирен Алдану на UFC 289

Пенья обратилась к Нуньес: «Я так сильно напугала тебя, что тебе пришлось завершить карьеру»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кострикин
дерись и зарабатывай. она чемп и деньги у неё достаточно. а ты дерись и зарабатывай, чтоб выживать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий