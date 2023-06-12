Команда Леона Эдвардса победила в благотворительном матче на «Олд Траффорд»: чемпион UFC был вратарем

Леон Эдвардс и команда Soccer Aid победили в благотворительном матче на «Олд Траффорд».

Матч между командами Soccer Aid и сборной Англии состоялся 11 июня в Манчестере.

Чемпион UFC в полусреднем весе был вратарем команды Soccer Aid, которая победила со счетом 4:2.

Голы в составе победителей забили Робби Кин (дубль), Усэйн Болт и телеведущий Кем Цетинай. У англичан отличились актер Эйса Баттерфилд и Пол Скоулз.

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