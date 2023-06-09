Экс-претендент на титул UFC Марлон Мораес завершил карьеру

Марлон Мораес объявил об уходе из ММА.

«Я хотел завершить карьеру еще тогда, когда был бойцом UFC. Но UFC – не мой дом. Мой дом здесь, в PFL.

Я бы хотел выступить лучше, но я сделал все, что мог. Отдал все сердце, тренировался. Я горд собой.

Бог дал мне все, что у меня есть. Сегодня я не могу грустить. Я счастлив», – сказал .

На турнире PFL 4 в Атланте бразилец проиграл Габриэлю Браге техническим нокаутом в первом раунде.

Для 35-летнего Мораеса это поражение стало седьмым подряд.

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