Экс-претендент на титул UFC Марлон Мораес завершил карьеру
Марлон Мораес объявил об уходе из ММА.
«Я хотел завершить карьеру еще тогда, когда был бойцом UFC. Но UFC – не мой дом. Мой дом здесь, в PFL.
Я бы хотел выступить лучше, но я сделал все, что мог. Отдал все сердце, тренировался. Я горд собой.
Бог дал мне все, что у меня есть. Сегодня я не могу грустить. Я счастлив», – сказал Марлон Мораес.
На турнире PFL 4 в Атланте бразилец проиграл Габриэлю Браге техническим нокаутом в первом раунде.
Для 35-летнего Мораеса это поражение стало седьмым подряд.
Мораес объявил о возвращении в ММА: Марлон подписал контракт с PFL
2 комментария