Бывший претендент на титул UFC Марлон Мораес объявил о завершении карьеры

Бывший претендент на титул в легчайшем весе объявил о своем уходе из ММА.

«Хочу поблагодарить всех. Шон Шелби, Хантер Кэмпбелл, Дэйна Уайт и UFC за то, что дали мне столько возможностей.

Хочу поблагодарить свою семью, тренеров, менеджера и всех, кто был частью моей карьеры. Я все еще собираюсь быть в кругу ММА, помогая молодым парням и друзьям», – написал Мораес в социальных сетях.

Мораес идет на серии из четырех поражений, последнее из которых случилось в марте этого года от Сонга Ядонга нокаутом в первом раунде.