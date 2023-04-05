Жена Дмитрия Бивола восхитилась природой Алматы: «Лучше гор – только горы»

Теги Дмитрий Бивол бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Жена российского боксера, непобежденного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Екатерина сообщила, что находится в гостях в Алматы.

«На родине моего папы», – подписала она короткое видео с горнолыжного катка «Медеу». «Лучше гор могут быть только горы», – подписала Екатерина Бивол другое видео. Также жена спортсмена показала застолье с бешбармаком.

Напомним, что в ноябре прошлого года Дмитрий Бивол в Абу-Даби одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом единогласным решением судей и защитил свой чемпионский титул. 

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