Марлон Вера выложил фото в футболке «Реала»: «Мой брат Вальверде подарил мне ее»

Марлон Вера показал подарок от футболиста «Реала» Федерико Вальверде.

«Мой брат Феде Вальверде прислал мне форму. Спасибо!» – подписал публикацию в соцсетях Марлон Вера.

Федерико Вальверде – полузащитник «Реала» и сборной Уругвая. В составе мадридского клуба он дважды был чемпионом Испании, а в 2022 году выиграл Лигу чемпионов.

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