Мокаев назвал крысой и раскритиковал Альбази за рождественское фото: «Не знаю, какой он мусульманин»

Теги наилегчайший вес UFC Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев раскритиковал Амира Альбази за рождественское фото.

«Парень отмечает Рождество. Не знаю, какой он мусульманин», – написал Мухаммад Мокаев в серии публикаций в соцсетях, добавив к ним эмодзи крысы.

Напомним, что Амир Альбази победил раздельным решением судей Кая Кара-Франса на UFC Vegas 74.

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6 комментариев

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Kanan Jarrus
мма - оплот благочестивых и глубоко верующих мусульман и христиан, а также патриотов всех мастей.
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Олег Акимов
Вот такие они ребята, которые говорят, что нужно уважать чужие традиции. Но под ними они как правило понимают только свои традиции.
Сначала приезжаешь в Великобританию как беженец и просишь помощи, а потом ведёшь себя так как Мокаев.
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Vo_land
А почему мусульманин не может отметить Рождество? Мусульманство признает Христа как пророка. По всей видимости он с иудаизмом всё попутал.
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Дмитрий
Ответ Vo_land
А почему мусульманин не может отметить Рождество? Мусульманство признает Христа как пророка. По всей видимости он с иудаизмом всё попутал.
Иса его зовут мусульмане. Отмечал ДР Исы, странный выпад)
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ScorpionN***
Ответ Vo_land
А почему мусульманин не может отметить Рождество? Мусульманство признает Христа как пророка. По всей видимости он с иудаизмом всё попутал.
Потому что это не праздник для мусульман. Для мусульманина даже день рождения пророка Мухаммада (Да благословит его Всевышний и да приветствует) не праздник.
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