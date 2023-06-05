Мокаев назвал крысой и раскритиковал Альбази за рождественское фото: «Не знаю, какой он мусульманин»
Мухаммад Мокаев раскритиковал Амира Альбази за рождественское фото.
«Парень отмечает Рождество. Не знаю, какой он мусульманин», – написал Мухаммад Мокаев в серии публикаций в соцсетях, добавив к ним эмодзи крысы.
Напомним, что Амир Альбази победил раздельным решением судей Кая Кара-Франса на UFC Vegas 74.
Амир Альбази хочет драться за титул UFC в 57 кг: «Кто бы ни выиграл в бою Морено – Пантожа, я буду следующим»
Сначала приезжаешь в Великобританию как беженец и просишь помощи, а потом ведёшь себя так как Мокаев.