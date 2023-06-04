Дана Уайт – о фанатах из Таджикистана: «Я гулял по Нью-Йорку и меня облепили эти парни, говорящие о Наимове»

Дана Уайт ответил на вопрос о возможном турнире UFC в Таджикистане.

«Мы были в Нью-Джерси на боях, после чего я остался в Нью-Йорке, где провел отличный день на свежем воздухе, гулял со своей командой по парку.

И меня там нахрен облепили ребята из Таджикистана с разговорами о Мухаммаде Наимове. Это было безумие, к нам стянулась куча людей со всех концов парка.

И вы знаете, что это очень горячее место, где люди собираются, чтобы поддерживать своих бойцов. Я бы хотел быть в таком месте, но не знаю, есть ли у них арены», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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