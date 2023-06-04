Абубакар Нурмагомедов после поражения на UFC Vegas 74: «Не оправдываю себя, надо было работать лучше»

Абубакар Нурмагомедов поблагодарил фанатов после поражения на UFC Vegas 74.

«Всем салам алейкум, кто за меня переживал и болел! Я себя не оправдываю, надо было работать больше и лучше!

Иншаллах, еще увидимся. Огромное спасибо моей команде и моим братьям!» – написал полусредневес UFC Абубакар Нурмагомедов в соцсетях.

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