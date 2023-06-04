Абубакар Нурмагомедов после поражения на UFC Vegas 74: «Не оправдываю себя, надо было работать лучше»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Абубакар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Абубакар Нурмагомедов поблагодарил фанатов после поражения на UFC Vegas 74.

«Всем салам алейкум, кто за меня переживал и болел! Я себя не оправдываю, надо было работать больше и лучше!

Иншаллах, еще увидимся. Огромное спасибо моей команде и моим братьям!» – написал полусредневес UFC Абубакар Нурмагомедов в соцсетях.

Брат Хабиба снова проиграл в UFC и дал сопернику пощечину – за случайный удар после гонга

UFC Vegas 74: Албази победил Кара-Франса, Абубакар Нурмагомедов проиграл Дос Сантосу

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
inmotion
Ответ Валерий Золотарев
Это только первый комментарий. Дальше больше будет.
Красава! По фактам разложил)
От себя добавлю, что второй комментарий станет вторым, а последующий - третьим.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Золотарев
Это только первый комментарий. Дальше больше будет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
Если бы не Хабиб, каким же беспредельщиком ты был бы... Хотя без Хабиба и бабла не было бы...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бабай Бабаев
Абубакар может стать таким же знаменитым как Хабиб, если отловит где-нибудь Дану Уайта и хорошенько его отлупит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SGambler
Ответ inmotion
Красава! По фактам разложил) От себя добавлю, что второй комментарий станет вторым, а последующий - третьим.
Не стоит забывать и о четвертом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий