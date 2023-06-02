Федор Емельяненко сообщил, что стал дедом: «У меня внук родился»

Теги Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко сообщил о рождении внука.

«Моя мечты и желания сейчас, в основном, связаны с тем, от чего ты получаешь максимум приятных впечатлений.

Это, наверное, дети. Связано с этим. Моя мечта – больше с ними времени проводить. У меня внук родился. Вот – с внуком.

Моя большая задача – воплощать их мечты в реальность. Я получаю от этого огромное удовольствие», – сказал бывший тяжеловес ММА Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко призвал законодательно запретить поп-ММА: «Народ стал реагировать на всякую низость»

Федор Емельяненко – о боях брата Александра: «Выпускать его в таком состоянии – уголовное дело, нужно запрещать в жесткой форме»

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Naidz NAU
Здоровья внуку и карьеры не хуже чем у деда!!!
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shln
Поздравлямба, дед Федор
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Александру грех не выпить сегодня!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Витольд Бубеный
Вот это прекрасные новости! Деда Федя, поздравляю)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Ну
Мои поздравления! Здорово и удачи родителям, а внуку быть похожим своим духом на деда!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
Ответ Beloded2007
Александру грех не выпить сегодня!
это синяя яма, Сашка тоже дед, получается. святое дело 🙏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lumberjack
Блин, я Машу помню 8-летней девчулей... Как время летит быстро и Федор Владимирович уже дедушка! Наши поздравления и здоровья молодому поколению! )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Внук Императора
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ Naidz NAU
Здоровья внуку и карьеры не хуже чем у деда!!!
Зачем? Может ему это будет абсолютно неинтересно? Такой вариант не рассматривается?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oskar 09
От всей души я тоже присоединяюсь поздравлениям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zdr7qy9vq9
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Палач022
Федот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Поздравление Фёдору! Держи его подальше от "клетки".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siragh@yandex.ru
Федору и внуку Крепчайщего здоровья!!Пусть продолжателем спортивной династии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Воскресенец
Ответ Naidz NAU
Здоровья внуку и карьеры не хуже чем у деда!!!
Чуть жаль фамилия другая. По дочери же..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Panfil1978
Ответ Воскресенец
Чуть жаль фамилия другая. По дочери же..
У него одни дочери ....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий