Федор Емельяненко сообщил, что стал дедом: «У меня внук родился»

Федор Емельяненко сообщил о рождении внука.

«Моя мечты и желания сейчас, в основном, связаны с тем, от чего ты получаешь максимум приятных впечатлений.

Это, наверное, дети. Связано с этим. Моя мечта – больше с ними времени проводить. У меня внук родился. Вот – с внуком.

Моя большая задача – воплощать их мечты в реальность. Я получаю от этого огромное удовольствие», – сказал бывший тяжеловес ММА Федор Емельяненко.

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