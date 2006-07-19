Третьяк, Роднина и Драчев проголосовали за повышение пенсионного возраста. Из спортсменов против только Газзаев

Сегодня в Государственной думе прошло голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет и для женщин до 63.

Законопроект был принят в первом чтении. За него проголосовали 328 человек (все – члены «Единой России»), против – 104 (члены остальных партий, беспартийные и Наталья Поклонская из «Единой России»).

Все спортсмены-депутаты проголосовали за принятие закона, против высказался только футбольный тренер Валерий Газзаев.

Результаты голосования среди спортсменов

За

Дмитрий Пирог (Единая Россия)

Владислав Третьяк (Единая Россия)

Ирина Роднина (Единая Россия)

Александр Карелин (Единая Россия)

Сергей Чепиков (Единая Россия)

Владимир Драчев (Единая Россия)

Светлана Журова (Единая Россия)

Николай Валуев (Единая Россия)

Ирек Зиннуров (Единая Россия)

Бувайсар Сайтиев (Единая Россия)

Анатолий Карпов (Единая Россия)

Артур Таймазов (Единая Россия)

Против

Валерий Газзаев (Справедливая Россия)

Не голосовал

Вячеслав Фетисов (Единая Россия)