Боец ACA – о применении допинга: «Пробовал 4-5 раз, портится жизнь и сон. Никому не советую»

Мухумат Вахаев рассказал о последствиях использования допинга.

«Я тоже пробовал раза четыре-пять, но у меня не получается, на меня все это плохо влияет. Сама генетика не подходит.

Сама жизнь становится скучной и тяжелой. Портится сон, портится жизнь. Я никому не советую.

В бою человек функционально заливается раньше, чем обычно. Когда мышцы большие, приходится их кормить кислородом», – сказал Мухумат Вахаев.

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