Журова о WADA: «Все время будет выплывать какая-то повестка в негативном ключе. У меня ощущение, что это план, чтобы поддерживать антироссийские настроения»

Депутат Светлана Журова считает, что в WADA есть антироссийский план.

В частности, Журова прокомментировала данные Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым Россия стала лидером по числу допинг-нарушений за 2020 год.

«Мы в 2020 году уже не так активно принимали участие в международных соревнованиях. И при этом уж точно сейчас все блюдем по полной программе, все допинг-пробы очень жестко отслеживаются, и найти сейчас какие-то случаи – для меня это загадка. Ну, кроме каких-то случайностей и недоразумений.

Какие-то масштабные, системные проблемы мы уже давно устранили. Поэтому надо просто понимать, что они имеют в виду. Нарушение антидопинговых правил – это не только использование допинга, это не открыть дверь пришедшим офицерам, не оказаться в том месте, которое ты написал в системе ADAMS и так далее.

Там много всяких нюансов. Они же не будут в эту статистику включать те случаи, когда человек объяснил, что он там не оказался по объективным причинам, но отмечают первоначальный факт нарушения.

Конечно, получить красный флажок во времена пандемии было легко. Потому что самолеты не летели, рейсы отменяли. Человек должен был лететь за границу, например, в системе ADAMS написал, что через 3 часа будет в Милане, комиссары ждали в отеле, а он просто не смог добраться из России…

И вот тебе, пожалуйста, получается, нарушил антидопинговые правила, по которым спортсмен должен чуть ли не ежечасно отчитываться, где он находится. Вот вам 30-40 новых случаев – и уже статистика.

Ну, а дальше уже политика. Потому что они должны были выставить статистику за 2020 год еще в 2021 году, а не в 23-м. Вы же понимаете, что это уже подтасовка фактов. Давно понятно, что подобные связанные со спортом новости выходят по какому-то спланированному сценарию. То есть, как только какое-то затишье – так, за что мы еще не зацепились? Давайте сейчас допинг вспомним.

Потом появится еще какая-то история. То есть все время будет выплывать какая-то повестка в негативном ключе. Причем неважно, что это, допинг, болельщики, или вообще что-то, не относящееся к спорту.

У меня такое ощущение, что это какой-то план, чтобы поддерживать антироссийские настроения, надо что-то обязательно из пальца высосать. Достали из-под нафталина какую-то статистику, причем, как она формируется, никого уже не интересует», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2020 году (отчет WADA)