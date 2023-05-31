Ирина Роднина: «Полная безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине – причины такого большого количества нарушений по допингу»

Ирина Роднина назвала причины большого количества допинговых нарушений в России.

Согласно отчету Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2020 году.

«Мы действуем по принципу «наших бьют – спасай команду». Постоянно говорят, что к нам придираются, задают вопросы, нами недовольны из-за допинга и так далее. Так у них к нам вопросы, потому что статистика нарушений огромная.

Все пытаются проскочить и остаться безнаказанным. Сколько у нас было выявлено нарушений с Олимпийских игр в Ванкувере, и сколько наказали?

У нас очень большие проблемы из-за ВФЛА, которая уже многие годы никак не воспринимается в мире из-за нарушений. Скольких людей привлекли к ответственности?

У нас в Госдуме и Совете Федерации были представители, которые попадались на положительной пробе. Более того, спортсмен, который попался на допинге, идет по Красной площади, возглавляя «Юнармию».

Полная безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине – причины такого большого количества нарушений по допингу.

Неизвестно, сколько еще такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии», – сказала .