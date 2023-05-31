Ирина Роднина: «Полная безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине – причины такого большого количества нарушений по допингу»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина ВФЛА WADA Фигурное катание

Ирина Роднина назвала причины большого количества допинговых нарушений в России.

Согласно отчету Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2020 году.

«Мы действуем по принципу «наших бьют – спасай команду». Постоянно говорят, что к нам придираются, задают вопросы, нами недовольны из-за допинга и так далее. Так у них к нам вопросы, потому что статистика нарушений огромная.

Все пытаются проскочить и остаться безнаказанным. Сколько у нас было выявлено нарушений с Олимпийских игр в Ванкувере, и сколько наказали?

У нас очень большие проблемы из-за ВФЛА, которая уже многие годы никак не воспринимается в мире из-за нарушений. Скольких людей привлекли к ответственности?

У нас в Госдуме и Совете Федерации были представители, которые попадались на положительной пробе. Более того, спортсмен, который попался на допинге, идет по Красной площади, возглавляя «Юнармию».

Полная безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине – причины такого большого количества нарушений по допингу.

Неизвестно, сколько еще такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии», – сказала Роднина.

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12 комментариев

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АннаФ
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В этот раз пожалуй соглашусь с Родниной.
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KarinaNik
Надеюсь, до юной допингистки донесут эти простые истины, которые Роднина озвучила. И до наших функционеров. Тарасова давно сказала: чтобы не придирались, надо быть на две головы сильнее. Я уверена, что она не имела ввиду, что становиться сильнее надо с использованием запрещенных веществ.
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scorp19
Тогда многие могут резко перестать побеждать если завяжут с препаратами. Готова ли верхушка к обвалу спорта ? Думаю нет, всех устраивает сладкая ложь про то что запад завидует и просто устраняет конкурентов.
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AllaS
Роднина права. Но почему с этим столько лет не разбираются, не ставят вопросы ребром в той же Думе . Ведь олимпийцы - могикане обращают внимание при любой возможности высказаться в адрес нашего Спортивного менеджмента, который давно пора обновлять и преобразовывать .
Страна оплачивает огромные штрафы за подтасовки с допингом, признаёт нарушения и уже несколько лет спортсмены выступают без флага и гимна . Виновные так и не названы. На лицо факт сокрытия от общественности . Даже депутаты ничего не могут с этим поделать . Вызвали весной с ответом РУСАДА по поводу годовой затяжки с допинг Делом Валиевой и через несколько дней отменили заседание , якобы перенесли . Явно сверху на них нажали. Все сокрыто от общественности. А спорт чинуши продолжают руководить.
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Неволяшка
Так оно все и есть. Пока отношение к допингистам в спорте и в обществе не изменится, нечего и ждать. Не платочек надо дарить за допинг, а наказывать, как положено, нужно.
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несахар
безнаказанность и непрофессионализм в медицине? разве не подстава запада и русофобия?
требуем включить ирину роднину в иноагенты!
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avcgloronalduMU
футболиста Еременко поймали в УЕФА, а в РФ он был чист?))
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Маргарита В Сафронова
Ответ Неволяшка
Так оно все и есть. Пока отношение к допингистам в спорте и в обществе не изменится, нечего и ждать. Не платочек надо дарить за допинг, а наказывать, как положено, нужно.
Ничего не доказано. Решения по делу нет. Есть только хорошо организованная травля, целью которой является вести себя так, словно вина доказана и спортсмен наказан. Кстати, это свидетельствует о спланированной акции, это доказывает, что была подстава, чтобы дискредитировать спортсменов непослушной страны. И все это понимают)
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Неволяшка
Ответ Маргарита В Сафронова
Ничего не доказано. Решения по делу нет. Есть только хорошо организованная травля, целью которой является вести себя так, словно вина доказана и спортсмен наказан. Кстати, это свидетельствует о спланированной акции, это доказывает, что была подстава, чтобы дискредитировать спортсменов непослушной страны. И все это понимают)
У нее положительный допинг-тест, вина доказана, невиновность - нет. И о какой травле речь? После платочка выслуживаются все, как могут. На соревнованиях, даже если в конце программы опять уселась на лед и язычок показала, ставят баснословные баллы. Смотреть на этот цирк уже страшно, ведь это, по сути, просто показатель допинговой сущности нашего спорта.
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