Ирина Роднина: «Полная безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине – причины такого большого количества нарушений по допингу»
Ирина Роднина назвала причины большого количества допинговых нарушений в России.
Согласно отчету Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2020 году.
«Мы действуем по принципу «наших бьют – спасай команду». Постоянно говорят, что к нам придираются, задают вопросы, нами недовольны из-за допинга и так далее. Так у них к нам вопросы, потому что статистика нарушений огромная.
Все пытаются проскочить и остаться безнаказанным. Сколько у нас было выявлено нарушений с Олимпийских игр в Ванкувере, и сколько наказали?
У нас очень большие проблемы из-за ВФЛА, которая уже многие годы никак не воспринимается в мире из-за нарушений. Скольких людей привлекли к ответственности?
У нас в Госдуме и Совете Федерации были представители, которые попадались на положительной пробе. Более того, спортсмен, который попался на допинге, идет по Красной площади, возглавляя «Юнармию».
Полная безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине – причины такого большого количества нарушений по допингу.
Неизвестно, сколько еще такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии», – сказала Роднина.
Страна оплачивает огромные штрафы за подтасовки с допингом, признаёт нарушения и уже несколько лет спортсмены выступают без флага и гимна . Виновные так и не названы. На лицо факт сокрытия от общественности . Даже депутаты ничего не могут с этим поделать . Вызвали весной с ответом РУСАДА по поводу годовой затяжки с допинг Делом Валиевой и через несколько дней отменили заседание , якобы перенесли . Явно сверху на них нажали. Все сокрыто от общественности. А спорт чинуши продолжают руководить.
требуем включить ирину роднину в иноагенты!