Гаджиев – о следующем сопернике Ивана Емельяненко: «Кто-то же должен подраться с Томпсоном. Реванш должен состояться»

Камил Гаджиев считает, что Иван Емельяненко должен подраться с Оли Томпсоном.

«Поединок Ивана Емельяненко я смотрел в дороге по телевизору. Осталось нормальное впечатление. Ваня – молодец. Он ведь реальный спортсмен и обученный парень. Просто нужно было время, чтобы подготовиться и вернуться. Видно, что он малотренированный, но с базой. Я бы его так охарактеризовал.

Кстати, Иван Емельяненко против Оли Томпсона. Но он будто бы маловат по габаритам, не думаете? Наберет, подкачается. Кто-то же должен подраться с Томпсоном. Реванш должен состояться», – заявил президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, что Алексей Олейник проиграл Оли Томпсону нокаутом в первом раунде.

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