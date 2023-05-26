58-летний экс-чемпион UFC Марк Коулман дебютирует в боксе

Теги UFC Марк Коулман тяжелый вес (MMA) бокс Бокс/MMA/UFC

Марк Коулман подерется по правилам бокса.

Экс-чемпион UFC Марк Коулман подписал контракт с промоушеном Celebrity Boxing.

Дебютный поединок Коулмана пройдет 14 октября и будет состоять из трех раундов по две минуты. Имя соперника на данный момент неизвестно.

Коулман – первый чемпион UFC в тяжелом весе. Он завершил карьеру в 2010 году, а в ноябре-2020 перенес сердечный приступ.

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