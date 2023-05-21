Василий Ломаченко проиграл третий бой в карьере
Поражение от Дэвина Хейни стало третьим в карьере Василия Ломаченко.
До боя с Хейни украинец не проигрывал три года: в октябре 2020 года он единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу.
В 2014 году Ломаченко проиграл Орландо Салидо раздельным решением судей. Отметим, что это был второй бой Василия на профессиональном ринге.
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С Солидо и Хейни его просто ограбили.
В принципе ничего не меняется, бокс ожидаемо катится в пропасть примерно с 2012-2013 года. Как только великая эра легких весов начала подходить к концу с уходом Флойда, Пака, Котто и остальных.
Сейчас у бокса есть пару крупных звезд типа Сауля, Фьюри, Усика. Но величие первых двух строится на классической большой фанбазе мексов и бритов. Оба переоценены.
А у Усика нет большой фан базы, хоть есть талант.
С действительно великим Кроуфордом никто драться не хочет, пока ему не будет 40. Лому грабят.
Есть еще танк, ну более менее адекватное имя в боксе, к нему претензий нет.
В остальном это промоутерские сынки типа Хейни с ручными судьями. А если в дивизионе 3-4 таких Хейни, то они будут драться друг с другом раз в 3 года примерно, в остальное время будут избавить мешков.
Бока умирает, это факт. И об этом фанаты кричат уже 10 лет, но никто ничего не меняет. Просто мрак.
Почему у него в графе поражений до сих пор ноль и он абсолют в своей весовой?
Получается ты прав, разговоры в пользу бедных. А в пользу богатых - подкуп судей, который гарантирует победу в проигрышных боях.
У Пакьяо хватало сомнительных побед. Особенно над Маркесом. Да и реванш с Брэдли на тоненького.
Если тебя откровенно грабят, то это не твоя вина. Будь у Ломы хайп Пакьяо, он бы не проиграл ни одного боя из этих 3)
Ахахахаха