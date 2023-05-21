Василий Ломаченко проиграл третий бой в карьере

Поражение от Дэвина Хейни стало третьим в карьере Василия Ломаченко.

До боя с украинец не проигрывал три года: в октябре 2020 года он единогласным решением судей уступил .

В 2014 году Ломаченко проиграл раздельным решением судей. Отметим, что это был второй бой на профессиональном ринге.

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