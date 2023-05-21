Василий Ломаченко проиграл третий бой в карьере

Теги легкий вес Василий Ломаченко Орландо Салидо бокс Теофимо Лопес Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Поражение от Дэвина Хейни стало третьим в карьере Василия Ломаченко.

До боя с Хейни украинец не проигрывал три года: в октябре 2020 года он единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу.

В 2014 году Ломаченко проиграл Орландо Салидо раздельным решением судей. Отметим, что это был второй бой Василия на профессиональном ринге.

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31 комментарий

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London.is.blue
Ну проиграл он один, из-за травмы плеча.
С Солидо и Хейни его просто ограбили.

В принципе ничего не меняется, бокс ожидаемо катится в пропасть примерно с 2012-2013 года. Как только великая эра легких весов начала подходить к концу с уходом Флойда, Пака, Котто и остальных.

Сейчас у бокса есть пару крупных звезд типа Сауля, Фьюри, Усика. Но величие первых двух строится на классической большой фанбазе мексов и бритов. Оба переоценены.
А у Усика нет большой фан базы, хоть есть талант.

С действительно великим Кроуфордом никто драться не хочет, пока ему не будет 40. Лому грабят.
Есть еще танк, ну более менее адекватное имя в боксе, к нему претензий нет.

В остальном это промоутерские сынки типа Хейни с ручными судьями. А если в дивизионе 3-4 таких Хейни, то они будут драться друг с другом раз в 3 года примерно, в остальное время будут избавить мешков.

Бока умирает, это факт. И об этом фанаты кричат уже 10 лет, но никто ничего не меняет. Просто мрак.
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Oxpike
«Проиграл» надо брать в кавычки.
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Sergio Alexander
Ответ Los Galácticos
В любителях за 397 боев 1 поражение, в профи за 18 боев 3 поражения. Не зашла карьера в профи, если ты великий надо побеждать уверенно как делал это Пакьяо, а все эти разговоры теперь в пользу бедных.
А что сделал Хейни?
Почему у него в графе поражений до сих пор ноль и он абсолют в своей весовой?
Получается ты прав, разговоры в пользу бедных. А в пользу богатых - подкуп судей, который гарантирует победу в проигрышных боях.
+19
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vlad09
Хэйни в этом бою был гораздо хуже предыдущего соперника Василия - Ортиса, тот был и острее, и техничнее. Результат боя возмутительный, позорище!
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Alexander Nickitin
Ответ Sergio Alexander
А что сделал Хейни? Почему у него в графе поражений до сих пор ноль и он абсолют в своей весовой? Получается ты прав, разговоры в пользу бедных. А в пользу богатых - подкуп судей, который гарантирует победу в проигрышных боях.
ну это все по твоему мнению а то ты так пишешь как истина в последней инстанции и как покупают бои занешь и все очки посчитал не понимая бокса. бой очень близкий. никакой одназночной победы васи там близко не было
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London.is.blue
Ответ Los Galácticos
В любителях за 397 боев 1 поражение, в профи за 18 боев 3 поражения. Не зашла карьера в профи, если ты великий надо побеждать уверенно как делал это Пакьяо, а все эти разговоры теперь в пользу бедных.
Ну во-первых карьера в профи зашла, он чемпион в 3 весах, и сегодня должен был стать абсолютом.

У Пакьяо хватало сомнительных побед. Особенно над Маркесом. Да и реванш с Брэдли на тоненького.

Если тебя откровенно грабят, то это не твоя вина. Будь у Ломы хайп Пакьяо, он бы не проиграл ни одного боя из этих 3)
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Alexander Nickitin
Ответ Mikas7
пусть даёт реванш но не даст
какой реванш он четыре пояса ставил а вася ни одного и он еще должен реванш?😂😂😂🤦‍♂️ сказочный....
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nik nik
Ответ Los Galácticos
В любителях за 397 боев 1 поражение, в профи за 18 боев 3 поражения. Не зашла карьера в профи, если ты великий надо побеждать уверенно как делал это Пакьяо, а все эти разговоры теперь в пользу бедных.
Не я не понимаю честно, что значит побеждать уверенно ? Это какой такой должен быть абсолют чтоб его просто отпинали ? По мне бой был уверенный , Хейни прилично нагрузил корпус и умело при пропускал шёл в клинч , все на этом больше ничего от него не видел , лома раунд за раундом искал ключ , и с 7 раунда уже начал попадать очень здорово и было явное ощущение что он ведёт этот бой
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Alexander Nickitin
Ответ Los Galácticos
В любителях за 397 боев 1 поражение, в профи за 18 боев 3 поражения. Не зашла карьера в профи, если ты великий надо побеждать уверенно как делал это Пакьяо, а все эти разговоры теперь в пользу бедных.
у нет нет нокаутирующего удара чтобы так побеждать как Пакиао да и много еще чего нет с Пакиао Васю невозможно сравнивать
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Live_Kost
Ответ London.is.blue
Ну проиграл он один, из-за травмы плеча. С Солидо и Хейни его просто ограбили. В принципе ничего не меняется, бокс ожидаемо катится в пропасть примерно с 2012-2013 года. Как только великая эра легких весов начала подходить к концу с уходом Флойда, Пака, Котто и остальных. Сейчас у бокса есть пару крупных звезд типа Сауля, Фьюри, Усика. Но величие первых двух строится на классической большой фанбазе мексов и бритов. Оба переоценены. А у Усика нет большой фан базы, хоть есть талант. С действительно великим Кроуфордом никто драться не хочет, пока ему не будет 40. Лому грабят. Есть еще танк, ну более менее адекватное имя в боксе, к нему претензий нет. В остальном это промоутерские сынки типа Хейни с ручными судьями. А если в дивизионе 3-4 таких Хейни, то они будут драться друг с другом раз в 3 года примерно, в остальное время будут избавить мешков. Бока умирает, это факт. И об этом фанаты кричат уже 10 лет, но никто ничего не меняет. Просто мрак.
👍🏻
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Isa Babaev
Ответ London.is.blue
Ну проиграл он один, из-за травмы плеча. С Солидо и Хейни его просто ограбили. В принципе ничего не меняется, бокс ожидаемо катится в пропасть примерно с 2012-2013 года. Как только великая эра легких весов начала подходить к концу с уходом Флойда, Пака, Котто и остальных. Сейчас у бокса есть пару крупных звезд типа Сауля, Фьюри, Усика. Но величие первых двух строится на классической большой фанбазе мексов и бритов. Оба переоценены. А у Усика нет большой фан базы, хоть есть талант. С действительно великим Кроуфордом никто драться не хочет, пока ему не будет 40. Лому грабят. Есть еще танк, ну более менее адекватное имя в боксе, к нему претензий нет. В остальном это промоутерские сынки типа Хейни с ручными судьями. А если в дивизионе 3-4 таких Хейни, то они будут драться друг с другом раз в 3 года примерно, в остальное время будут избавить мешков. Бока умирает, это факт. И об этом фанаты кричат уже 10 лет, но никто ничего не меняет. Просто мрак.
Это Сауль переоценен, который перебил всех начиная Хаттон, Мозли, Котто и заканчивая Головкиным? Ты это лучше смотри игры Челси при Лэмпарде а не бокс
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Aleks-Sochi
Ответ London.is.blue
Ну проиграл он один, из-за травмы плеча. С Солидо и Хейни его просто ограбили. В принципе ничего не меняется, бокс ожидаемо катится в пропасть примерно с 2012-2013 года. Как только великая эра легких весов начала подходить к концу с уходом Флойда, Пака, Котто и остальных. Сейчас у бокса есть пару крупных звезд типа Сауля, Фьюри, Усика. Но величие первых двух строится на классической большой фанбазе мексов и бритов. Оба переоценены. А у Усика нет большой фан базы, хоть есть талант. С действительно великим Кроуфордом никто драться не хочет, пока ему не будет 40. Лому грабят. Есть еще танк, ну более менее адекватное имя в боксе, к нему претензий нет. В остальном это промоутерские сынки типа Хейни с ручными судьями. А если в дивизионе 3-4 таких Хейни, то они будут драться друг с другом раз в 3 года примерно, в остальное время будут избавить мешков. Бока умирает, это факт. И об этом фанаты кричат уже 10 лет, но никто ничего не меняет. Просто мрак.
У Фьюри и Канело нет таланта?
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Аморалинни
Ответ London.is.blue
Ну проиграл он один, из-за травмы плеча. С Солидо и Хейни его просто ограбили. В принципе ничего не меняется, бокс ожидаемо катится в пропасть примерно с 2012-2013 года. Как только великая эра легких весов начала подходить к концу с уходом Флойда, Пака, Котто и остальных. Сейчас у бокса есть пару крупных звезд типа Сауля, Фьюри, Усика. Но величие первых двух строится на классической большой фанбазе мексов и бритов. Оба переоценены. А у Усика нет большой фан базы, хоть есть талант. С действительно великим Кроуфордом никто драться не хочет, пока ему не будет 40. Лому грабят. Есть еще танк, ну более менее адекватное имя в боксе, к нему претензий нет. В остальном это промоутерские сынки типа Хейни с ручными судьями. А если в дивизионе 3-4 таких Хейни, то они будут драться друг с другом раз в 3 года примерно, в остальное время будут избавить мешков. Бока умирает, это факт. И об этом фанаты кричат уже 10 лет, но никто ничего не меняет. Просто мрак.
Фьюри переоценен
Ахахахаха
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Миклекер Клер
Ответ Mikas7
пусть даёт реванш но не даст
Не даст или еще полтора года елозить будет пока Лома в дела не превратится !
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гилберт
Ответ Los Galácticos
В любителях за 397 боев 1 поражение, в профи за 18 боев 3 поражения. Не зашла карьера в профи, если ты великий надо побеждать уверенно как делал это Пакьяо, а все эти разговоры теперь в пользу бедных.
Так и есть. Смысл ныть? Вася сам себя поставил в такие условия.
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Крыс Пол
Ответ Los Galácticos
В любителях за 397 боев 1 поражение, в профи за 18 боев 3 поражения. Не зашла карьера в профи, если ты великий надо побеждать уверенно как делал это Пакьяо, а все эти разговоры теперь в пользу бедных.
Особенно уверенно Пакьяо побеждал Маркеса.
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Mikas7
Ответ Los Galácticos
В любителях за 397 боев 1 поражение, в профи за 18 боев 3 поражения. Не зашла карьера в профи, если ты великий надо побеждать уверенно как делал это Пакьяо, а все эти разговоры теперь в пользу бедных.
по сути только 1 поражение и то с травмой , все остальное судьи
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гилберт
Ответ Oxpike
«Проиграл» надо брать в кавычки.
Речь именно о профессиональном рекорде. Поэтому проиграл. Нет такого послужного списка в котором фиксируется кто в бою был лучше.
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Pa1n4eq
как апеляции в боксе происходят? неужели не будет подавать?
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Агалар
Ответ гилберт
Так и есть. Смысл ныть? Вася сам себя поставил в такие условия.
интересно каким образом заставил, подкупил судей чтобы сопернику победу отдали?
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Yri Yrov
Ответ Sergio Alexander
А что сделал Хейни? Почему у него в графе поражений до сих пор ноль и он абсолют в своей весовой? Получается ты прав, разговоры в пользу бедных. А в пользу богатых - подкуп судей, который гарантирует победу в проигрышных боях.
тут дело в другом п...ть что у него там в графе, так почему великий Вася не отправляет в нокаут соперников заканчивая бои с помощью судей, конечно ограбят
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гилберт
Ответ Агалар
интересно каким образом заставил, подкупил судей чтобы сопернику победу отдали?
Пересидел в любителях и ворвался в топ профи, таких выскочек не любят и ставят на место.
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