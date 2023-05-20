Василий Ломаченко: «Хейни толкнул меня, потому что боится. Он боится»

Василий Ломаченко прокомментировал толчок от Дэвина Хейни на дуэли взглядов.

«Он мой. Теперь он мой. У него нет силы. Я это почувствовал. [Он толкнул меня], потому что боится. Он боится», – сказал экс-чемпион в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко.

Дэвин Хейни ответил: «Это было только начало. Видите, как легко я его толкнул? Он меньше, и я собираюсь навязать ему свою волю».

Бой между Василием Ломаченко и в легком весе пройдет 21 мая в Лас-Вегасе и начнется в 06:00 по мск.

Дэвин Хейни сильно толкнул Василия Ломаченко на дуэли взглядов