Василий Ломаченко: «Хейни толкнул меня, потому что боится. Он боится»
Василий Ломаченко прокомментировал толчок от Дэвина Хейни на дуэли взглядов.
«Он мой. Теперь он мой. У него нет силы. Я это почувствовал. [Он толкнул меня], потому что боится. Он боится», – сказал экс-чемпион в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко.
Дэвин Хейни ответил: «Это было только начало. Видите, как легко я его толкнул? Он меньше, и я собираюсь навязать ему свою волю».
Бой между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни в легком весе пройдет 21 мая в Лас-Вегасе и начнется в 06:00 по мск.
Дэвин Хейни сильно толкнул Василия Ломаченко на дуэли взглядов
Ну запилили бы хоть какой-то материал - кто с каким бэкграундом подходит к бою, какие ожидания, в чем сильные стороны бойцов.
Ээх, печаль печальная..
Надеюсь это скажется и на бое и Лома победит.