Василий Ломаченко: «Хейни толкнул меня, потому что боится. Он боится»

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Ломаченко – Хейни Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко прокомментировал толчок от Дэвина Хейни на дуэли взглядов.

«Он мой. Теперь он мой. У него нет силы. Я это почувствовал. [Он толкнул меня], потому что боится. Он боится», – сказал экс-чемпион в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко.

Дэвин Хейни ответил: «Это было только начало. Видите, как легко я его толкнул? Он меньше, и я собираюсь навязать ему свою волю».

Бой между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни в легком весе пройдет 21 мая в Лас-Вегасе и начнется в 06:00 по мск.

Дэвин Хейни сильно толкнул Василия Ломаченко на дуэли взглядов

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8 комментариев

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Алексей Александрович
Вперёд Вася!
+16
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+16
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dedpihto59
Вася накажи его, ты сможешь не смотря, на все СВО, большинство российских любителей бокса желают тебе победы💪‼️
+14
-1
+13
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АРХАТ
Хейни не панчер как тот же Лопес, поэтому Васёк должен быть агрессивней - не стоит половину боя отсиживаться.
+9
0
+9
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ender
Спортс, дорогой ты мой! Сегодня возможно последний бой (как минимум - знаковый) выдающегося боксера, не чужого значительной части пост-СНГ.
Ну запилили бы хоть какой-то материал - кто с каким бэкграундом подходит к бою, какие ожидания, в чем сильные стороны бойцов.
Ээх, печаль печальная..
+8
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+8
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Meylis Annaberdiyew
надеюсь Вася не повторит ту же ошибку...
+5
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+5
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Юра Г
Ответ dedpihto59
Вася накажи его, ты сможешь не смотря, на все СВО, большинство российских любителей бокса желают тебе победы💪‼️
однозначно за лома!!!
+2
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+2
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KZT
Негр разошелся прям.
0
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Яма
На взвешивании Хэйни выглядит нервным.
Надеюсь это скажется и на бое и Лома победит.
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