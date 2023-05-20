Дэвин Хейни сильно толкнул Василия Ломаченко на дуэли взглядов

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Ломаченко – Хейни Бокс/MMA/UFC

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе пройдет бой между Дэвином Хейни и Василием Ломаченко за титулы WBA Super, WBC, IBF, WBO и The Ring в легком весе.

Боксеры провели стердаун. Во время него Хейни сильно оттолкнул Ломаченко – тот не ответил. Их развели в разные стороны.

Накануне они прошли взвешивание: Ломаченко показал 61,2 кг, Хейни – 61,1.

Бой между Ломаченко и Хейни начнется не раньше 06:00 по мск 21 мая.

Дэвин Хейни: «Мне не нравится Ломаченко. Очень хочу его победить и отправить на пенсию»

Василий Ломаченко: «Считаю себя непобежденным»

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Хейни хочет залезть в голову к Ломе,но там уже поздно,у него свои демоны засели)
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жека Сл
Хейни выглядит не уверенным в себе
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny Walker
Толкание удел труса
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Ответ Фифа Алекс
Хейни хочет залезть в голову к Ломе,но там уже поздно,у него свои демоны засели)
Если залезет Васе в голову, то получит там от попа кадилом. В эту жесть лучше не соваться :)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mister1
Изи мани! Кэф 3,5 на лому такого никогда не было
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jzx
Вот это орех у ринг герлз))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
А у них была какая-то предыстория, что Хэйни так себя ведёт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Всё зависит от формы украинца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ Жека Сл
Хейни выглядит не уверенным в себе
"Не смотли на меня так, мне не нлавится")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nuwanda
Ответ jzx
Вот это орех у ринг герлз))
тоже заметил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shogun
Ответ ɔculpa
А у них была какая-то предыстория, что Хэйни так себя ведёт?
Нет, он всю неделю пытался его задеть, не получилось, из за этого он бесился, короче пытался взломать матрицу, не получилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий