Дэвин Хейни сильно толкнул Василия Ломаченко на дуэли взглядов

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе пройдет бой между и за титулы WBA Super, WBC, IBF, WBO и The Ring в легком весе.

Боксеры провели стердаун. Во время него Хейни сильно оттолкнул Ломаченко – тот не ответил. Их развели в разные стороны.

Накануне они прошли взвешивание: Ломаченко показал 61,2 кг, Хейни – 61,1.

Бой между Ломаченко и Хейни начнется не раньше 06:00 по мск 21 мая.

Дэвин Хейни: «Мне не нравится Ломаченко. Очень хочу его победить и отправить на пенсию»

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