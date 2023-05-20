Дэвин Хейни сильно толкнул Василия Ломаченко на дуэли взглядов
В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе пройдет бой между Дэвином Хейни и Василием Ломаченко за титулы WBA Super, WBC, IBF, WBO и The Ring в легком весе.
Боксеры провели стердаун. Во время него Хейни сильно оттолкнул Ломаченко – тот не ответил. Их развели в разные стороны.
Накануне они прошли взвешивание: Ломаченко показал 61,2 кг, Хейни – 61,1.
Бой между Ломаченко и Хейни начнется не раньше 06:00 по мск 21 мая.
Дэвин Хейни: «Мне не нравится Ломаченко. Очень хочу его победить и отправить на пенсию»
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