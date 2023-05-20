Вечер бокса в Лас-Вегасе: Ломаченко против Хейни и другие бои. Начало основного карда – 03:00 по мск

Теги Василий Ломаченко Оскар Вальдес бокс Дэвин Хейни Ломаченко – Хейни Бокс/MMA/UFC

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада) пройдет вечер бокса.

В главном событии состоится поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни и Василием Ломаченко.

Бои основного карда:

Дэвин Хейни – Василий Ломаченко;

Дзюнто Накатани – Эндрю Молоуни;

Оскар Вальдес – Адам Лопес;

Джеремия Накатила – Реймонд Мураталла.

Начало боев основного карда – 03:00 по мск. Главный бой – не раньше 06:00.

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16 комментариев

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vasya7921@gmail.com
В одном карде «Накатани» и «Накатила». Забавно
+9
0
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kelavr
за Васю!
+11
-5
+6
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Maverick_v
Ответ Vitalii Leontich Pidaraz
Пацаны где можно посмотреть, киньте ссылку пожалуйста
https://vk.com/champfights?z=video-17674618_456239603%2Fvideos-17674618%2Fpl_-17674618_-2
+5
-1
+4
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Яма
Ответ vasya7921@gmail.com
В одном карде «Накатани» и «Накатила». Забавно
Накатила Хэйни на Ломаченко и получила Накатани
+2
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ender
Неплохой вечерок, все бои годные и с интригой.
+1
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закрыт по беспределу
Хочется, чтоб Вася опрокинул фаворита.
+2
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MaitreML
Лом его сделает
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0
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Alex Moorag
Ответ Oxpike
Где смотреть?
В Вегасе
+4
-3
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Mikas7
Ответ Alex Moorag
В Вегасе
в Украине можно тут Более того, глава Top Rank сделал подарок Украине. Бой Ломаченко — Хэйни в нашей стране можно будет увидеть бесплатно на YouTube-канале компании Top Rank. Бесплатный доступ к трансляции всего вечера бокса получат жители Украины.
+2
-1
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Oxpike
Где смотреть?
0
0
0
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Vitalii Leontich Pidaraz
Пацаны где можно посмотреть, киньте ссылку пожалуйста
+1
-1
0
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ender
Ответ vasya7921@gmail.com
В одном карде «Накатани» и «Накатила». Забавно
Один японец, другой из Намибии)
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