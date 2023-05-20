Вечер бокса в Лас-Вегасе: Ломаченко против Хейни и другие бои. Начало основного карда – 03:00 по мск

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада) пройдет вечер бокса.

В главном событии состоится поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе и .

Бои основного карда:

Дэвин Хейни – Василий Ломаченко;

Дзюнто Накатани – Эндрю Молоуни;

Оскар Вальдес – Адам Лопес;

Джеремия Накатила – Реймонд Мураталла.

Начало боев основного карда – 03:00 по мск. Главный бой – не раньше 06:00.

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