Вечер бокса в Лас-Вегасе: Ломаченко против Хейни и другие бои. Начало основного карда – 03:00 по мск
В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада) пройдет вечер бокса.
В главном событии состоится поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни и Василием Ломаченко.
Бои основного карда:
Дэвин Хейни – Василий Ломаченко;
Дзюнто Накатани – Эндрю Молоуни;
Оскар Вальдес – Адам Лопес;
Джеремия Накатила – Реймонд Мураталла.
Начало боев основного карда – 03:00 по мск. Главный бой – не раньше 06:00.
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