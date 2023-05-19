Hardcore Казахстан: Касымбай победил Мамиева, Ибрагимов нокаутировал Родригес

Теги MMA Куат Хамитов Hardcore FC Муратбек Касымбай Hardcore MMA Казахстан Бокс/MMA/UFC

19 мая в Алматы (Казахстан) прошел турнир Hardcore MMA.

В главном событии вечера Муратбек Касымбай подрался с Аловсетом Мамиевым.

Бои основного карда:

Муратбек Касымбай победил Аловсет Мамиев единогласным решением судей;

Хадис Ибрагимов нокаутировал Фернандо Родригеса и остался чемпионом HFC в тяжелом весе;

Куат Хамитов победил Залимхана Юсупова единогласным решением судей;

Убайдула Тагиров нокаутирова Михаила Авакяна в первом раунде и стал чемпионом HFC в среднем весе.

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7 комментариев

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j30
Ответ LetTong
Ничего себе кард, по именам подумал fight nights
хардкор уже более статусный промоушен чем файт найт
+21
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LetTong
Ничего себе кард, по именам подумал fight nights
+8
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Azamat Abdukadyroff
За Муратбека
+4
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los merengues
Посмотрел только один бой некий грязный Гарри дрался с казахом. Чуть не улетел в КО с первых же ударов, каким-то образом выдержал добивание и поймал соперника на рычаг локтя. На удивление, получил удовольствие от просмотра. Хотя, казалось бы, Хардкор.
+3
0
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j30
Ответ заблокированному пользователю
Для школы ?
по активности проведения ивентов, молодых проспектов, ростеру бойцов , по медийке аудитория рейтинги выше итд
+2
-1
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Phantomm
Ответ заблокированному пользователю
Для школы ?
сарказм не к месту
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-1
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