Hardcore Казахстан: Касымбай победил Мамиева, Ибрагимов нокаутировал Родригес

19 мая в Алматы (Казахстан) прошел турнир Hardcore MMA.

В главном событии вечера подрался с Аловсетом Мамиевым.

Бои основного карда:

Муратбек Касымбай победил Аловсет Мамиев единогласным решением судей;

Хадис Ибрагимов нокаутировал Фернандо Родригеса и остался чемпионом HFC в тяжелом весе;

Куат Хамитов победил Залимхана Юсупова единогласным решением судей;

Убайдула Тагиров нокаутирова Михаила Авакяна в первом раунде и стал чемпионом HFC в среднем весе.

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