Hardcore Казахстан: Касымбай победил Мамиева, Ибрагимов нокаутировал Родригес
19 мая в Алматы (Казахстан) прошел турнир Hardcore MMA.
В главном событии вечера Муратбек Касымбай подрался с Аловсетом Мамиевым.
Бои основного карда:
Муратбек Касымбай победил Аловсет Мамиев единогласным решением судей;
Хадис Ибрагимов нокаутировал Фернандо Родригеса и остался чемпионом HFC в тяжелом весе;
Куат Хамитов победил Залимхана Юсупова единогласным решением судей;
Убайдула Тагиров нокаутирова Михаила Авакяна в первом раунде и стал чемпионом HFC в среднем весе.
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