Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков выступит на турнире Hardcore в Алматы.

Его соперником станет Азизхан Чоршанбиев.

Жуман свой последний бой провел в NAIZA, проиграв решением медицинского штаба, который не допустил бойца продолжать поединок из-за порванного уха.

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