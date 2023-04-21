Жуман Жумабеков выступит на турнире Hardcore в Алматы
Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков выступит на турнире Hardcore в Алматы.
Его соперником станет Азизхан Чоршанбиев.
Жуман свой последний бой провел в NAIZA, проиграв решением медицинского штаба, который не допустил бойца продолжать поединок из-за порванного уха.
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