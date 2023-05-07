Куат Хамитов о бое Сехудо – Стерлинг: «Тут победа Генри. Куда смотрели судьи?»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов поделился мнением о титульном бое UFC Алджемейн Стерлинг – Генри Сехудо:

«Перед пятым раундом счет был 2:2. Пятый раунд был решающим и его забрал Сехудо. Тут победа Генри однозначно! Интересно, куда смотрели судьи, когда отдавали победу».

Судьи отдали победу Стерлингу раздельным решением.

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