Куат Хамитов о бое Сехудо – Стерлинг: «Тут победа Генри. Куда смотрели судьи?»
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов поделился мнением о титульном бое UFC Алджемейн Стерлинг – Генри Сехудо:
«Перед пятым раундом счет был 2:2. Пятый раунд был решающим и его забрал Сехудо. Тут победа Генри однозначно! Интересно, куда смотрели судьи, когда отдавали победу».
Судьи отдали победу Стерлингу раздельным решением.
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