Куат Хамитов о реванше с Пираевым: «У нас теплые отношения, но его заинтересует реванш за пояс»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Hardcore FC Мариф Пираев Спорт Казахстана

Казахстанский боец Куат Хамитов о реванше с Марифом Пираевым: «Мы с Марифом вместе тренировались в Тайланде. Я хотел на этом турнире провести с ним реванш, но он отказался. У нас теплые отношения, мы дружим. Но это спортивный интерес. Если я пройдут Зелемхана и заберу пояс, думаю, что Марифа заинтересует реванш за пояс лиги»

19 мая Куат проведет бой в лиге Hardcore против Зелемхана Юсупова.

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