Нганну – о дебюте в PFL: «Смотрю на февраль-март 2024 года»

Теги тяжелый вес PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну сказал, что планирует дебютировать в PFL в 2024 году.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе заявил, что соперник по его дебютному поединку получит не меньше двух миллионов долларов.

Также Фрэнсис Нганну сказал, что первый бой в промоушене может состояться в феврале-марте 2024 года.

Нганну – о сделке с PFL: «Они предложили мне больше, чем другие. Меня видели не просто бойцом, но и бизнес-партнером»

Тоже смеялись над Нганну? Его критиковали за раздутое эго – теперь перешел в PFL и, кажется, выбил все требования

Опрос

Нганну – в PFL. Все правильно сделал?
351 голос
Да. Заработает и подерется в боксе
52%
Тайсон Фьюри
Нет. Нужно было оставаться в UFC
48%
Дана Уайт

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SEVEN_
Мало, надо года два подождать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
черный властелин сломал систему, рабы же будут убивать друг друга за бонус в 50к
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Abdukadyroff
Бой Нганну - событие уровня Олимпиады или ЧМ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Енотов
К юбилею своему?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий