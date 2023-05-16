Нганну – о дебюте в PFL: «Смотрю на февраль-март 2024 года»

Фрэнсис Нганну сказал, что планирует дебютировать в PFL в 2024 году.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе заявил, что соперник по его дебютному поединку получит не меньше двух миллионов долларов.

Также Фрэнсис Нганну сказал, что первый бой в промоушене может состояться в феврале-марте 2024 года.

Нганну – о сделке с PFL: «Они предложили мне больше, чем другие. Меня видели не просто бойцом, но и бизнес-партнером»

Тоже смеялись над Нганну? Его критиковали за раздутое эго – теперь перешел в PFL и, кажется, выбил все требования