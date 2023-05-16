Матыцин – о результатах России на ЧМ по боксу: «Радостно, что звучал наш гимн»

Теги чемпионат мира Олег Матыцин бокс Бокс/MMA/UFC

Олег Матыцин поблагодарил российских боксеров за выступления на ЧМ в Ташкенте.

«Наши боксеры неизменно держат высокую спортивную планку на международной арене. В очередной раз радостно, что звучал наш гимн в честь победителей, а поддержка на трибунах была окрашена в цвета российского флага.

Каждая победа, добытая в честной борьбе, дает мотивацию и дополнительный стимул для дальнейших достижений. Мы были, есть и остаемся в лидерах мирового спорта», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Сборная России по боксу заняла третье место в общем зачете чемпионата мира в Узбекистане. На счету наших спортсменов два золота и четыре бронзы.

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