Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов вложит призовые с турнира в строительство многоэтажного дома

Теги чемпионат мира бокс Муслим Гаджимагомедов Бокс/MMA/UFC

Муслим Гаджимагомедов построит многоэтажный дом в Махачкале.

«Я, можно сказать, начинающий строитель. Со своим товарищем строю многоэтажный дом в Махачкале. Все находится на начальной стадии, строим 17‑этажный дом.

В общем, скорее всего, вложу деньги в стройку. Начинающий бизнесмен? Можно и так сказать», – заявил Муслим Гаджимагомедов.

На чемпионате мира в Ташкенте Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг. Призовой фонд турнира составил 5,2 миллиона долларов, а победители получили по 200 тысяч.

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1 комментарий

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jonnysilverhand01
А смысл ?
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