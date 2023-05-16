Менеджер Тухугова: «Зубайра не планирует завершать карьеру»

Теги UFC Зубайра Тухугов Бокс/MMA/UFC

Зубайра Тухугов не завершит карьеру после увольнения из UFC.

«Зубайра сейчас взял паузу. Но после нее он будет выступать в одной из лиг. Он не планирует завершать карьеру», – сказал менеджер Зубайры Тухугова Ризван Магомедов.

Тухугов провел девять боев в UFC: пять побед, три поражения и одна ничья. Также Зубайра трижды в промоушене проваливал весогонку.

Тухугов проваливал взвешивания даже при подъеме в весе – и теперь ушел из UFC

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1 комментарий

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Игорь Пичугин
Ждем тебя Легенда!
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