Менеджер Тухугова: «Зубайра не планирует завершать карьеру»

Зубайра Тухугов не завершит карьеру после увольнения из UFC.

«Зубайра сейчас взял паузу. Но после нее он будет выступать в одной из лиг. Он не планирует завершать карьеру», – сказал менеджер Зубайры Тухугова Ризван Магомедов.

Тухугов провел девять боев в UFC: пять побед, три поражения и одна ничья. Также Зубайра трижды в промоушене проваливал весогонку.

Тухугов проваливал взвешивания даже при подъеме в весе – и теперь ушел из UFC