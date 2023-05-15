Конор – о Гилберте Бернсе: «Один из самых переоцененных бойцов, но зато какое у него имя»
Конор Макгрегор высмеял Гилберта Бернса.
«Гилберт Бернс – один из самых переоцененных бойцов в истории UFC. Но зато какое у него имя», – написал Конор Макгрегор в социальных сетях.
Бернс выступает в UFC с 2014 года. Под эгидой промоушена он провел 21 поединок, победив в 15 из них.
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2. Стеклянный подбородок? Его в полусреднем никто не вырубал, ниразу.
о чем ты?
Бернс обычный середняк.
Единственный КО у Бернса был от Хукера, и то, когда он гонял в легкий вес и выходил полумертвый. От Усмана был ТКО.