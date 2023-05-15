Конор – о Гилберте Бернсе: «Один из самых переоцененных бойцов, но зато какое у него имя»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор высмеял Гилберта Бернса.

«Гилберт Бернс – один из самых переоцененных бойцов в истории UFC. Но зато какое у него имя», – написал Конор Макгрегор в социальных сетях.

Бернс выступает в UFC с 2014 года. Под эгидой промоушена он провел 21 поединок, победив в 15 из них.

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17 комментариев

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Los Galácticos
Никто Бернса никогда не переоценивал, наоборот он сам себе сделал имя тем что всем своим оппонентам давал тяжелые бои. Нынешнего Конора он бы вообще не заметил просто втоптал бы в канвас октагона, да и пикового думаю тоже снёс бы договорись они о весовой.
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gilg@mesh
Ответ Руслан Мамедрзаев
про подбородок ты загнул ,от любого тычка падает
Он падал только от таймингового Усмана, когда еще? От Хукера сто лет назад
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Oleg Where
Ответ Тосканский_Виноградник
Гилберт ментально сдается, когда в бою ничего не получается, как с Белалом например или с дагестанцем-ударником (забыл его имя). Стеклянный подбородок. На этом минусы заканчиваются, так-то он заслуженно в топе.
1. Он не сдавался "ментально" в бою с Мухаммадом, он получил травму акромиально-ключичного сустава + разрыв мышцы при попытке тейкдауна в первом раунде и дрался с одной рукой.
2. Стеклянный подбородок? Его в полусреднем никто не вырубал, ниразу.
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Oleg Where
Ответ Руслан Мамедрзаев
Усман вырубил о чем ты
ТКО это не КО и не равно "стеклянная челюсть".
о чем ты?
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Михаил Деревягин
Гилберт силен, гранитный подбородок, бензобак не как у Леприкона, и с борьбой порядок. Понесло Остпапа куда то.
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London.is.blue
В точку.
Бернс обычный середняк.
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Aibek Mak
Написал и не удалил пост?
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кракен ночной лиги
Ответ Los Galácticos
Никто Бернса никогда не переоценивал, наоборот он сам себе сделал имя тем что всем своим оппонентам давал тяжелые бои. Нынешнего Конора он бы вообще не заметил просто втоптал бы в канвас октагона, да и пикового думаю тоже снёс бы договорись они о весовой.
Ладно, и толку? Ну Бернс тоже себя пробовал в 2 весовых, только ни в одной чемпом не стал.
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Isa Babaev
Ответ кракен ночной лиги
Ладно, и толку? Ну Бернс тоже себя пробовал в 2 весовых, только ни в одной чемпом не стал.
Отлетел от Хукера и Усмана, выиграл пенсионера Вудли и середняка Магни и Хорхе
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Oleg Where
Ответ gilg@mesh
Он падал только от таймингового Усмана, когда еще? От Хукера сто лет назад
Забей, он не понимает о чем говорит.

Единственный КО у Бернса был от Хукера, и то, когда он гонял в легкий вес и выходил полумертвый. От Усмана был ТКО.
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gilg@mesh
Ответ Oleg Where
Забей, он не понимает о чем говорит. Единственный КО у Бернса был от Хукера, и то, когда он гонял в легкий вес и выходил полумертвый. От Усмана был ТКО.
Причем от Усмана были очень жесткие встречные джебы, он, видимо, не совсем представляет, насколько это сильный удар
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