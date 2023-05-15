Конор – о Гилберте Бернсе: «Один из самых переоцененных бойцов, но зато какое у него имя»

Конор Макгрегор высмеял Гилберта Бернса.

« – один из самых переоцененных бойцов в истории UFC. Но зато какое у него имя», – написал в социальных сетях.

Бернс выступает в UFC с 2014 года. Под эгидой промоушена он провел 21 поединок, победив в 15 из них.

Гилберт Бернс: «Единственное, что Конор может сделать в полусреднем весе – это сделать соперника богатым»

«Один из величайших лидеров». Встреча Конора и Путина на финале ЧМ-2018: подарил бутылку виски и напряг охрану