Потеря – о проигрыше Ульбергу: «Надеюсь, UFC примет меры. Удары в затылок запрещены правилами»

Теги UFC натив контент Игорь Потеря Бокс/MMA/UFC

Игорь Потеря обвинил UFC и судью в проигрыше в бою с Карлосом Ульбергом.

«Проигравшим я себя не чувствую! Не успел даже проявить себя! Надеюсь, UFC примет меры и сделает выводы, поскольку удары в затылок не по правилам.

Что могу сказать... Дерьмо случается! Никому не пожелаю такого рефери. У каждого свой путь и своя история, чем дальше, тем интереснее. Испытание за испытанием», – написал Игорь Потеря в соцсетях.

Напомним, что Потеря проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Поединок в октагоне обслуживал Кит Питерсон.

«Матч ТВ» не показал бой украинца Потери в UFC, но транслировал весь основной кард

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1 комментарий

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Фарид Харисов
Как говорил Летов:

Судья не заметил потери бойца
Судья не заметил Потери, бойца...
+4
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