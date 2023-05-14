Потеря – о проигрыше Ульбергу: «Надеюсь, UFC примет меры. Удары в затылок запрещены правилами»
Игорь Потеря обвинил UFC и судью в проигрыше в бою с Карлосом Ульбергом.
«Проигравшим я себя не чувствую! Не успел даже проявить себя! Надеюсь, UFC примет меры и сделает выводы, поскольку удары в затылок не по правилам.
Что могу сказать... Дерьмо случается! Никому не пожелаю такого рефери. У каждого свой путь и своя история, чем дальше, тем интереснее. Испытание за испытанием», – написал Игорь Потеря в соцсетях.
Напомним, что Потеря проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Поединок в октагоне обслуживал Кит Питерсон.
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