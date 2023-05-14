Потеря – о проигрыше Ульбергу: «Надеюсь, UFC примет меры. Удары в затылок запрещены правилами»

Игорь Потеря обвинил UFC и судью в проигрыше в бою с Карлосом Ульбергом.

«Проигравшим я себя не чувствую! Не успел даже проявить себя! Надеюсь, UFC примет меры и сделает выводы, поскольку удары в затылок не по правилам.

Что могу сказать... Дерьмо случается! Никому не пожелаю такого рефери. У каждого свой путь и своя история, чем дальше, тем интереснее. Испытание за испытанием», – написал в соцсетях.

Напомним, что Потеря проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Поединок в октагоне обслуживал Кит Питерсон.

«Матч ТВ» не показал бой украинца Потери в UFC, но транслировал весь основной кард