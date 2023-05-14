«Матч ТВ» не показал бой украинца Потери в UFC, но транслировал весь основной кард

Теги UFC MMA Матч ТВ Игорь Потеря Бокс/MMA/UFC

На UFC Шарлотт состоялся бой между украинцем Игорем Потерей и новозеландцем Карлосом Ульбергом. Ульберг победил техническим нокаутом в первом раунде.

Весь основной кард транслировался на «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Оба телеканала не показали в прямом эфире бой Потери и Ульберга и вместо него запустили в эфир повторы других поединков.

UFC Fight Pass на русском языке тоже не транслировал бой Потери и Ульберга.

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8 комментариев

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Pronger
не велика ПОТЕРЯ
+16
-7
+9
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Aram Ambarsumyan
И зачем надо было его бой показывать? Всё равно его нокаутировали, так что ничего страшного!
+9
-4
+5
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MoRo
позорище
+1
-1
0
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