«Матч ТВ» не показал бой украинца Потери в UFC, но транслировал весь основной кард
На UFC Шарлотт состоялся бой между украинцем Игорем Потерей и новозеландцем Карлосом Ульбергом. Ульберг победил техническим нокаутом в первом раунде.
Весь основной кард транслировался на «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Оба телеканала не показали в прямом эфире бой Потери и Ульберга и вместо него запустили в эфир повторы других поединков.
UFC Fight Pass на русском языке тоже не транслировал бой Потери и Ульберга.
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