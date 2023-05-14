«Матч ТВ» не показал бой украинца Потери в UFC, но транслировал весь основной кард

На UFC Шарлотт состоялся бой между украинцем Игорем Потерей и новозеландцем Карлосом Ульбергом. Ульберг победил техническим нокаутом в первом раунде.

Весь основной кард транслировался на « » и «Матч! Боец». Оба телеканала не показали в прямом эфире бой Потери и Ульберга и вместо него запустили в эфир повторы других поединков.

UFC Fight Pass на русском языке тоже не транслировал бой Потери и Ульберга.